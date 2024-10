COP16 da Biodiversidade começa segunda semana na Colômbia com poucos compromissos assumidos

Os países que ainda não haviam feito, continuaram a informar seus compromissos nacionais para ficarem em sintonia com os objetivos assumidos coletivamente em Montreal, entre eles, proteger 30% da terra e dos oceanos ou reduzir os pesticidas. Na noite de domingo (27) foi a vez da Índia, a Namíbia e o Uruguai na sexta (25).

Quanto às discussões, foram encontrados alguns acordos sobre assuntos marginais, mas não sobre temas-chave, como os indicadores para avaliar os compromissos nacionais assumidos.

Durante a primeira semana, os negociadores dos diferentes países conversaram e ouviram mutuamente e confirmaram os pontos de tensão.

O primeiro é saber como e em que medida as empresas farmacêuticas, cosméticas ou agroalimentares pagarão por terem ganho dinheiro com a utilização de dados genéticos de plantas e animais retirados, na maioria dos casos, de países do sul.

O segundo tema de fricção é o necessário aumento do financiamento para a biodiversidade.

Chefes de Estado chegam na terça-feira

Os dois assuntos passarão agora para as mãos de ministros e de alguns chefes de Estado esperados na terça-feira (29), em Cali.