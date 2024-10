EUA e UE pedem investigação após resultados de eleições na Geórgia e acusações de "irregularidades"

Observadores da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) se recusaram a afirmar que houve fraude na eleição e disseram no domingo ter observado casos de compra de votos, intimidação de eleitores e preenchimento de cédulas, que poderiam ter influenciado o resultado.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, anunciou que os Estados Unidos apoiavam os pedidos de uma investigação completa. "No futuro, encorajamos os líderes políticos da Geórgia a respeitar o Estado de Direito, revogar leis que infringem as liberdades fundamentais e abordar as deficiências do processo eleitoral", disse em um comunicado.

A União Europeia e a Otan também instaram a Geórgia a investigar de forma rápida e transparente as supostas irregularidades na eleição. "A UE reitera que qualquer legislação que prejudique os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos georgianos e vá contra os valores e princípios da UE deve ser revogada", disse a Comissão Europeia em um comunicado.

A Alemanha também condenou as "irregularidades significativas" que ocorreram durante as eleições parlamentares na Geórgia, disse o Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira, referindo-se em particular à intimidação de eleitores e problemas com o respeito ao sigilo do voto.

"Condenamos essas violações dos padrões internacionais e nos unimos aos observadores internacionais para pedir uma investigação completa sobre as irregularidades relatadas", disse o porta-voz do ministério, Sebastian Fischer, em uma coletiva de imprensa. Ele também se referiu a casos relatados de voto duplo e violência nas seções eleitorais.

Adesão à UE é prioridade

O partido governista da Geórgia, que venceu as eleições parlamentares, disse na segunda-feira que a integração europeia continua sendo sua "prioridade", em resposta à oposição pró-Ocidente, que a acusa de deriva autoritária pró-Rússia e convocou manifestações no final do dia.