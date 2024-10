Família de capixaba vítima de feminicídio na França arrecada dinheiro para repatriar corpo

A irmã Danielle de Oliveira Pigatti relatou que a filha maior de idade de Juliana e Marcelo está com ela em Vitória desde janeiro, mas se encontra em estado de choque: "minha sobrinha não tem condições falar". Já o filho de 17 anos, que teria tentado defender a mãe das facadas proferidas pelo pai e acabou ferido, já estaria fora de perigo, segundo a tia.

Danielle esclareceu ainda que o adolescente e o irmão mais novo de 14 anos, também presente na casa no momento do crime, estão sendo cuidados pelas autoridades francesas. De acordo com a tia, por precaução, os meninos estão "longe das redes sociais, não podem receber visitas e estão fazendo atividades físicas". Algum membro da família de Juliana deve viajar à França para agilizar a liberação do corpo, mas ainda não se sabe a data exata, tudo depende do andamento das investigações e as arrecadações financeiras da família no Brasil.

A família de Juliana estabeleceu contato com o Consulado do Brasil em Paris para orientações sobre o processo de repatriação do corpo e sobre a intenção dos familiares de seguirem os cuidados dos filhos da capixaba no Brasil. Até o momento não houve contato de nenhum familiar de Marcelo Salomão com as autoridades francesas ou brasileiras.

