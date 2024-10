Geórgia: milhares de opositores se reúnem em Tbilisi para contestar resultado das eleições legislativas

Na primavera [do hemisfério norte], manifestações tomaram Tbilise por dois meses em resposta à lei sobre agentes do exterior. No final, os protestos não funcionaram e a lei foi aprovada. Num contexto de atordoamento, após a derrota na eleição, a oposição reflete sobre os próximos passos a seguir.

Pressões internacionais

As pressões internacionais são vistas pelo governo de maneira muito negativa e descritas como ingerências estrangeiras. A oposição sente que a relação de forças é extremamente difícil com um poder que tem o apoio de Moscou, como é evidente pelas declarações de oficiais russos de alto nível.

O equilíbrio de forças se encontra completamente desigual. Isso também porque o poder na Geórgia é controlado por um oligarca extremamente poderoso, que é verdadeiramente o homem forte do país.

Portanto, todo o apoio vindo do Ocidente dos parceiros tradicionais da Geórgia é bem-vindo.

O apoio por parte do Ocidente é muito esperado, seja com sanções contra os líderes, seja com anúncios contundentes de apoio, ou ainda com o congelamento de alguns programas, para fazer o poder sentir o quanto sua política de ruptura com os países ocidentais custará ao país.