Iraque acusa Israel de ter violado espaço aéreo em ataque contra Irã e envia carta de protesto à ONU

Ele disse "esperar que nossos amigos iraquianos anunciem as sanções necessárias" e que "não permitam que tais incidentes aconteçam novamente". O porta-voz iraniano acrescentou ainda estar "certo de que nenhum país vizinho permitiu que o regime sionista" usasse seu espaço aéreo.

Os militares iranianos também acusaram os aviões israelenses de usar o espaço aéreo do Iraque, disponível para os militares dos EUA "lançarem certos tipos de mísseis aerotransportados de longo alcance com ogivas muito leves".

As autoridades iraquianas querem evitar que seu país entre novamente em guerra. Embora o governo iraquiano seja próximo do Irã, ele tem uma parceria estratégica com Washington. Os EUA têm tropas destacadas no Iraque como parte de uma coalizão internacional de luta contra o terrorismo jihadista.

Ao mesmo tempo, o país conta com facções armadas iraquianas pró-Irã, que reivindicaram dezenas de ataques com foguetes e drones contra tropas dos EUA no Iraque e na Síria. Esses grupos agora estão lançando ataques contra Israel, que contribuem o aumento da tensão regional.

No domingo, uma dessas facções, Brigadas do Hezbollah, criticou o uso do espaço aéreo iraquiano durante o ataque de Israel ao Irã. Referindo-se à cumplicidade dos americanos "que dominam os céus iraquianos", o movimento disse que Israel e os EUA terão que "pagar o preço" "no momento e lugar apropriados".

Reunião na ONU

A comunidade internacional está se mobilizando para encontrar uma saída para o conflito que já dura mais de um ano no Oriente Médio. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir com urgência nesta segunda-feira para discutir a situação, após um pedido do Irã.