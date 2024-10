Israel adota lei que proíbe atividades da agência da ONU para refugiados palestinos no país

Israel vem criticando a agência há tempos e suas relações com o organismo pioraram desde o início da guerra em Gaza. O governo israelense acusa funcionários da Unrwa de terem participado no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Ao apresentar o texto antes da votação, o deputado Yuli Edelstein reafirmou que existe "uma ligação profunda entre a organização terrorista (Hamas) e a Unrwa, e Israel não pode aceitá-la".

Reações do Ocidente

O projeto provocou uma forte reação dos aliados ocidentais de Israel. "Deixamos claro ao governo israelense que estamos profundamente preocupados com esta proposta de lei (...) e instamos o governo israelense a não aprová-la", disse o porta-voz do Departamento de Estado americano Matthew Miller à imprensa.

"É profundamente lamentável que o Parlamento israelense considere acabar com as operações da Unrwa", declarou o chefe da diplomacia britânica, David Lammy, nesta segunda-feira, diante do Parlamento britânico.

"As alegações contra os funcionários da Unrwa foram minuciosamente investigadas e não justificam o rompimento das relações", continuou ele.