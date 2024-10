Julgamento de Gérard Depardieu por agressão sexual é adiado para março de 2025 em Paris

Gérard Depardieu, alvo de inúmeras acusações de violência sexual, não compareceu ao tribunal de Paris, conforme era previsto na convocação ao ator para comparecimento nesta segunda-feira (28). O julgamento por agressão sexual a duas mulheres durante filmagens foi adiado para 24 e 25 de março de 2025. Cerca de cem pessoas, a maioria mulheres, se manifestaram do lado de fora do tribunal.

O ator e cineasta francês Gérard Depardieu, que também é empresário no ramo da viticultura, não compareceu nesta segunda-feira ao seu julgamento no tribunal de Paris por acusações de violência sexual. "Infelizmente, seus médicos determinaram a proibição de seu comparecimento", disse o advogado do ator, Jérémie Assous, ao chegar à audiência, acrescentando que pediria ao tribunal um adiamento de seis meses para que Gérard Depardieu pudesse se defender.

Gérard Depardieu está sendo processado "por agressões sexuais provavelmente cometidas em setembro de 2021 em detrimento de duas vítimas, no set do filme 'The Green Shutters' de Jean Becker", de acordo com o promotor público.