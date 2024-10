Macron vai ao Marrocos em clima de reconciliação, após racha causado por suspeitas de escuta de políticos

Além disso, a decisão de Paris de reduzir os vistos concedidos ao Marrocos para pressionar Rabat a aceitar o retorno de seus cidadãos expulsos da França, assim como a política de aproximação com a Argélia, também foram fatores relevantes na escalada de tensões entre os dois países.

Devido às críticas do Parlamento Europeu sobre a liberdade de expressão no Marrocos, o país manteve vago o cargo de embaixador na França entre janeiro e outubro de 2023, segundo o correspondente da RFI em Casablanca, François Hume-Ferkatadji. As relações pioraram em 9 de setembro de 2023, quando Emmanuel Macron se dirigiu em um vídeo "diretamente aos marroquinos e marroquinas", o que foi visto como uma transgressão aos usos protocolares no país.

Divergências gradualmente resolvidas graças a várias visitas ministeriais, a um almoço em fevereiro em Paris entre Brigitte Macron e as três irmãs de Mohammed VI, mas, acima de tudo, a uma carta do presidente francês endereçada ao rei no final de julho, na qual ele se posiciona sobre o assunto altamente sensível do Sahara Ocidental, cujo futuro se inscreve, escreve ele, "no contexto da soberania marroquina".

Agradecimentos do rei do Marrocos

Há duas semanas, durante um discurso perante as duas câmaras do Parlamento marroquino, o rei Mohammed VI agradeceu ao chefe de Estado francês por essa declaração, ressaltando a "dinâmica positiva" que o dossiê do Sahara está vivenciando, após as mudanças de posição da Alemanha, da Espanha, dos Estados Unidos, apenas para citar alguns países. Esse apoio ao plano de autonomia marroquino redefine as relações bilaterais, uma vez que laços fortes unem os dois países: cerca de 850 mil marroquinos vivem na França, enquanto pelo menos 53 mil franceses residem no Marrocos.

O dossiê do Sahara será abordado durante a visita do presidente Macron: "É evidentemente importante para nossos amigos marroquinos que confirmemos nosso compromisso com essa questão essencial para sua segurança nacional, e isso ocorrerá", assegura o Eliseu.