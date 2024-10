Opositores e governistas prometem disputa acirrada no 2º turno da eleição presidencial no Uruguai

O resultado do primeiro turno neste domingo (27) foi de paridade entre governistas e opositores, com crescimento da política tradicional e o esvaziamento de propostas extremistas ou antissistema. Após a apuração de 99,92% das urnas, o candidato opositor Yamandú Orsí obteve 43,94% e o governista Álvaro Delgado ficou com 26,77%. Apesar de 17,17% de diferença, a disputa no 2º turno tende a ser acirrada

Márcio Resende, correspondente da RFI em Buenos Aires e agências

O candidato da Frente Ampla, de centro-esquerda, Yamandú Orsi, venceu o primeiro turno, mas quem comemorou foi o candidato do Partido Nacional, de centro-direita, Álvaro Delgado. Isso porque as pesquisas indicavam que Yamandú Orsi conseguiria mais votos do que de fato conseguiu.