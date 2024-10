Vítima de racismo nos gramados há anos, Vinicius Junior pode levar sua 1ª Bola de Ouro; brasileiros não ganham troféu desde 2007

A cerimônia de entrega do prêmio Bola de Ouro da revista France Football, para os melhores jogadores da temporada 2023/2024, acontece nesta segunda-feira (28). No masculino, Vinicius Junior é o único brasileiro na lista e o grande favorito a levar o prêmio. O atleta é conhecido também por sua luta antirracista nos gramados: em 2023, a lei Vinicius Jr. foi aprovada no Brasil para combater o racismo em eventos esportivos.

Em 21 de maio de 2023, Vinicius Junior foi alvo de racismo por parte de torcedores do Valencia no Estádio Mestalla, casa da equipe. A reação do atacante do Real Madrid, confrontando os responsáveis e criticando o fracasso do futebol espanhol em lidar com a questão - dizendo que "o racismo é normal em LALIGA", - provocou uma onda global de apoio ao jogador, e ele tem sido uma das principais vozes nessa luta. Este não foi o único momento que o brasileiro, que é um dos melhores jogadores do Campeonato Espanhol e do mundo na atualidade, enfrentou racismo dentro de um estádio. Como o próprio atleta disse: "não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira".

Vinicius Junior concorre com outros 29 atletas, entre eles o britânico Jude Bellingham e o francês Kylian Mbappé, seus companheiros de Real Madrid, e o espanhol Rodri, do Manchester City.A cerimônia acontece no Teatro Châtelet, em Paris, a partir das 20h, hora local, 16h no horário de Brasília.