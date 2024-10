100% do atum enlatado da UE está contaminado com mercúrio, denunciam ONGs

No entanto, o limite é calculado sobre o "produto fresco". Segundo os cálculos da Bloom, isso corresponde a uma concentração de cerca de 2,7 mg/kg na conserva, pois o mercúrio fica mais concentrado após a desidratação da carne do peixe.

Na França, uma lata de atum da popular marca Petit Navire, testada durante a investigação, apresentou uma concentração de 3,9 mg/kg. A empresa não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da AFP.

"A forma como as normas de saúde foram estabelecidas no âmbito europeu é absolutamente escandalosa", denuncia Julie Guterman, pesquisadora da Bloom.

"As normas foram definidas com base na taxa de contaminação dos atuns observada e não no perigo que o mercúrio representa para a saúde humana, com o objetivo de garantir a venda de 95% do atum", afirma ela.

Sem transparência

Segundo a ONG, o problema está em um regulamento sobre contaminantes revisado em 2022 por um "comitê técnico" da Comissão Europeia, o SCoPaFF (Comitê Permanente das Plantas, Animais, Alimentos e Rações), que "operam sem transparência nenhuma".