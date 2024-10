Bombardeio israelense em Gaza deixa quase 100 mortos; região vive 'momento mais perigoso em décadas', diz ONU

A guerra em Gaza eclodiu em 7 de outubro de 2023, quando militantes islamistas mataram 1.206 pessoas no sul de Israel, na sua maioria civis, e sequestraram 251, segundo um levantamento da AFP baseado em dados oficiais israelenses, que incluem os reféns mortos em cativeiro.

Dos 251 sequestrados, 97 continuam presos em Gaza, incluindo 34 que foram declarados mortos pelo Exército.

Em resposta ao ataque, Israel lançou uma ofensiva no enclave que já matou mais de 43.000 palestinos, majoritariamente civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

As tropas israelenses e os combatentes libaneses do Hezbollah começaram a trocar disparos na fronteira entre os dois países em 8 de outubro de 2023, o que forçou milhares de moradores dos dois lados a fugir.

Com o objetivo de permitir o retorno dos 60.000 habitantes deslocados do norte do seu território, Israel lançou bombardeios diários sobre o Líbano desde 23 de setembro, acompanhados uma semana depois por uma ofensiva terrestre no sul do país.

A ação enfraqueceu a poderosa formação político-militar xiita, que perdeu o seu influente líder, Hassan Nasrallah em 27 de setembro em um bombardeio na periferia sul de Beirute em um bombardeio israelense, e o seu provável sucessor, Hashem Safieddine, dias depois.