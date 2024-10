Neurocientista francês alerta sobre fake news que envolvem Ciências Cognitivas

"(O cérebro) é um órgão que chamamos de dependente do contexto. Se nós estivéssemos tendo essa conversa fora do estúdio, não estaríamos conversando da mesma maneira. As palavras que utilizaríamos seria diferente, a eloquência também assim como o tom da nossa voz", detalha Albert Moukheiber.

Para o neurocientista, essa contextualização é essencial. "É como se eu estudasse o cérebro dentro de uma máquina de ressonância magnética dentro de um hospital para entender o amor. Não sei como resolveremos esse problema, não temos como criar uma ciência da subjetividade".

Os chamados testes de personalidade, muito usados no meio corporativo, são outro exemplo, lembra o especialista francês. "Os resultados desses testes são escritos para que todas as pessoas se identifiquem com eles de alguma maneira. O problema é que você talvez não consiga o emprego porque o teste vai mostrar que você não tem o perfil. Perder uma vaga por conta de um teste que não é, em hipótese alguma, confiável, é absurdo. Eles não têm nada a ver com testes que usamos na nossa prática clínica, por outras razões, como a realização de diagnósticos diferenciais", critica o especialista.

É nesses momentos, diz o neurologista, que as consequências negativas da desinformação em torno das ciências cognitivas são palpáveis. "Você será deixado de lado, não porque fez algo errado, mas porque não tem a personalidade adequada", e isso, reitera, por conta de um teste que não tem nenhum valor científico.