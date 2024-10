Para atenuar resistência dos franceses, jornal detalha medidas do acordo UE-Mercosul

"Contrariamente às mentiras políticas que têm sido espalhadas, a cota de 99 mil toneladas concedida não está isenta de direitos aduaneiros", diz o jornal francês. "Tanto sobre os produtos frescos quanto congelados, os importadores europeus terão de pagar um imposto, embora reduzido, de 7,5%. Para além desta cota, que só estará plenamente operacional daqui a ??seis anos, a abertura do mercado europeu será feita em etapas progressivas", destaca o veículo.

Bruxelas admite um efeito negativo do acordo para o mercado da carne bovina. Mas o desgaste para os pecuaristas europeus seria limitado, segundo o estudo publicado em janeiro pela Comissão Europeia: os preços no produtor deverão cair apenas cerca de 2,4%, com efeitos menores no consumo (+0,3%) e na produção (-0,9%).

"Num mercado onde a produção europeia de carne bovina foi estimada em 6,7 milhões de toneladas em 2023 para um consumo de 6,3 milhões de toneladas, as cotas de importação concedidas aos países sul-americanos são baixas. Eles equivalem a um bife por ano por pessoa", escreve Les Echos.

Mercosur : ce que contient vraiment l'accord commercial de l'Europe avec l'Amérique du Sud https://t.co/iqDHjK13kj ? Les Echos (@LesEchos) October 29, 2024

Para outros produtos agrícolas, a avaliação é semelhante. À carne de porco importada, por exemplo, é concedida uma cota de 25 mil toneladas com uma taxa alfandegária de € 83 (cerca de R$ 510) por tonelada. O Mercosul poderá exportar para o bloco 180 mil toneladas de aves, isentas de impostos, com quantidades espaçadas ao longo de seis anos. No caso do açúcar destinado ao refino, 180 mil toneladas poderão entrar na Europa sem taxas aduaneiras. Uma cota de 450 mil toneladas de etanol também é acordada nas mesmas condições.

Les Echos critica, no entanto, as 'garantias' propagadas pela Comissão Europeia de que os produtos agroalimentares provenientes do Mercosul respeitarão as normas fitossanitárias do bloco. A ausência de antibióticos nas carnes, por exemplo, não será controlada como deveria, sustenta o jornal.