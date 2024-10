Policiais são julgados por espancamento de peruano em delegacia de Paris; violência foi filmada

? Les images du déchaînement de violences subi par un homme dans un commissariat à Paris



Le 24/07, Mario a été placé en garde à vue. Avant-bras fracturé, coup de clé dans l'arcade sourcilière... @Libe révèle les graves violences dont il a été victime : https://t.co/0gIWKH81FY pic.twitter.com/rCwzw4MAPe ? Libération (@libe) September 19, 2024

Policiais indiferentes

As imagens mostram vários policiaisque assistem à cena, indiferentes. O próprio Maxime D. apresentou queixa contra o detido. Interrogados, outros dois policiais presentes apoiaram a versão do colega, mas depois desmentiram. Um deles se declarou culpado de denúncia caluniosa no dia 20 de setembro. Ele recebeu uma pena de prisão suspensa de seis meses.

O segundo agente, Clément B., que chefiava a delegacia na noite dos acontecimentos, é julgado por denúncia caluniosa e por não atender pessoa em perigo.

Maxime D. já esteve envolvido em outros casos de violência policial. Durante a audiência, o agente também está sendo julgado por ter borrifado gás lacrimogêneo no rosto de uma mulher, após ter se recusado a aceitar sua queixa, em junho de 2022.

Os dois policiais também serão julgados em 20 de março de 2025 por envolvimento em um terceiro caso, desta vez por violência em bando. Eles foram filmados, após uma briga em frente a um pub parisiense, agredindo dois homens caídos no chão, segundo uma fonte judicial, em maio deste ano.