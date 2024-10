Argentina vive dia de greve de transportes e protestos contra ajuste fiscal do governo Milei

"O governo Milei vai completar 11 meses. Já ficou claro quem ganhou e quem perdeu nesse período. As grandes empresas que operam no pregão da Bolsa quintuplicaram os seus lucros, enquanto os salários, as aposentadorias e os rendimentos da classe média e dos setores populares desmoronaram", compara o líder da Associação de Trabalhadores do Estado, Rodolfo Aguiar.

Ônibus param em Buenos Aires na quinta-feira

Na quinta-feira (31), por 24 horas, haverá uma greve de ônibus na aérea metropolitana de Buenos Aires, completando dois dias de caos nos transportes. No caso dos motoristas de ônibus, a reivindicação é unicamente salarial. A categoria defende um reajuste de 20% retroativo a agosto. A reivindicação envolve o governo, que subsidia 70% do funcionamento dos ônibus.

O governo, por sua vez, diz que a greve desta quarta-feira é meramente política e procura jogar os sindicalistas contra aqueles que querem trabalhar.

"Os sindicalistas não te deixam trabalhar. Devido à medida de força dos sindicalistas para manterem os seus privilégios, nesta quarta não haverá serviço de transporte. Se te obrigarem a parar, liga para o número 134", ouve-se pelos autofalantes das estações de trem.

"Os sindicalistas que fazem greve são defensores dos seus privilégios em detrimento da grande maioria. Só prejudicam os que querem trabalhar", acusou o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni.