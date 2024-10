Cada vez mais universidades francesas estabelecem licença menstrual para estudantes

Depois da Universidade de Angers, pioneira no início do ano letivo de 2023, as de Bordeaux-Montaigne, Clermont-Auvergne e Paris-Est Créteil permitem, desde o início deste ano letivo, às estudantes que sofrem com dores menstruais, de se ausentarem. Cada estabelecimento tem os seus próprios termos e condições.

O período mensal da menstruação pode ser doloroso para muitas mulheres que sofrem com cólicas, náuseas, cansaço e até vômitos. Por isso, para muitas estudantes universitárias francesas, a notícia da licença menstrual é uma vitória.

"Isso normaliza o fato de precisar de tempo para administrar as menstruações e os seus sintomas e reduzir o incômodo" deste período, diz Karima Nakache presidente da associação "Règle on ça!", que luta contra a precariedade menstrual em Angers, no noroeste da França.