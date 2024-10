Eleições americanas: em Boston, preferência por Kamala Harris é incontestável

No entanto, Daniela Melo lembra que o governo do Massachusetts, atualmente a cargo da democrata Maura Healey, oscila frequentemente entre os dois partidos. O Estado segue a tendência nacional em que os meios urbanos votam no Partido Democrata. Já as áreas rurais, no centro, tendem a votar à direita. "Trump é muito mais forte nessas zonas e lidera as intenções de voto em algumas cidades do interior", diz.

Disputa eleitoral decidida

Massachusetts conta com 11 membros no Colégio Eleitoral americano, de um total de 538. A disputa no Estado está praticamente decidida em prol de Kamala Harris. Essa definição afastou Massachusetts dos grandes comícios e eventos de campanha.

O foco dos dois principais candidatos nos eleitores indecisos dos chamados Estados-pêndulo, que devem decidir a corrida eleitoral para a Casa Branca, suscita uma experiência particular ao eleitores de Massachusetts, na avaliação de Filipe Campante, economista e professor de economia política da universidade Johns Hopkins.

"Para eles, a campanha eleitoral é vista como algo que está ocorrendo em outro lugar, na Pensilvânia ou na Carolina do Norte", observa. "Os eleitores de Massachusetts estão extremamente envolvidos, mobilizados, mas desta forma estranha, porque o voto deles acaba valendo muito pouco no final", conclui.