Estudo mostra como aquecimento global aumenta a mortalidade de pessoas de mais de 65 anos

Outra informação importante destacada pela pesquisa é que o tempo de sono perdido devido às temperaturas aumentou 6% em comparação com o período entre 1986 e 2005. "À medida que as temperaturas noturnas aumentam mais rapidamente do que as temperaturas diurnas em muitas partes do mundo, o risco de consequências adversas decorrentes da má qualidade do sono também aumenta", conclui o estudo.

Sendo um grande impacto direto das mudanças globais sobre os indivíduos, os fenômenos meteorológicos extremos, que se tornaram mais frequentes e mais intensos desde a era industrial, colocam as populações em risco. Por exemplo, a exposição a incêndios de alta intensidade aumentou em 124 países entre 2003 e 2023 e diminuiu apenas em 45. No entanto, o número de pessoas afetadas por partículas de fogo diminuiu, provavelmente devido a uma melhor prevenção e a uma gestão mais eficaz destas catástrofes.

Ao mesmo tempo, em 2023, quase metade da superfície terrestre do planeta (48%) sofreu pelo menos um mês de seca extrema - um recorde histórico. A América do Sul, mas também o Chifre da África (531 mil pessoas deslocadas na Somália) foram particularmente afetados. As sucessivas secas e ondas de calor lançaram quase 150 milhões de pessoas na insegurança alimentar em mais de uma centena de países.

Além disso, a seca e os incêndios aumentam as possibilidades de tempestades de poeira e areia. No entanto, os minerais levantados e dispersos contribuem para a poluição atmosférica, que amplifica patologias respiratórias (asma, por exemplo), cardiovasculares ou mortes prematuras. Globalmente, a Lancet Countdown estima que 3,8 bilhões de pessoas foram expostas a concentrações de partículas em suspensão muito acima das recomendações da Organização Mundial de Saúde, um número que está aumentando. Os países mais desenvolvidos são, em dois terços, os mais expostos.

Por outro lado, o aquecimento global também gera uma mudança no regime de chuvas, que se repete com mais frequência e se intensifica. Entre 2014 e 2023, 60% da área terrestre do mundo sofreu um aumento na precipitação extrema, em comparação com a média de três décadas de 1961 a 1990. O desenvolvimento de doenças infecciosas, como dengue, malária, vírus do Nilo Ocidental ou vibriose, uma infecção causada pelo consumo de marisco contaminado, é evidente. A sazonalidade da transmissão do vírus da malária tornou-se mais longa. Pelo contrário, em certas regiões endêmicas, na África Subsaariana por exemplo, as temperaturas são muito elevadas para permitir a sobrevivência do vetor viral, e esta duração diminuiu. Com isso, o território de vida do mosquito se expandiu.

Adaptação em termos de proteção da saúde não está à altura

Para além das consequências diretas nos corpos das mulheres e dos homens, as mudanças climáticas têm importantes implicações econômicas e sociais que influenciam a saúde das populações.