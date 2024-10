Declaração de Biden vira combustível para Trump, que vai a comício vestido de gari, em caminhão de lixo

Faltando seis dias para a eleição nos Estados Unidos, o candidato à presidência Donald Trump chegou a um comício na noite desta quarta-feira (30) vestido de gari, a bordo de um caminhão de lixo com o logotipo de sua campanha. O ato foi uma resposta a uma declaração do presidente Joe Biden, que chamou os apoiadores do republicano de "lixo".

"O que vocês acham do meu caminhão de lixo? Este caminhão é uma homenagem a Kamala e Joe Biden", disse Trump no banco do passageiro, referindo-se à sua adversária nas eleições, durante o evento no estado de Wisconsin.

Ainda para tentar tirar proveito da fala de Biden, Donald Trump foi além e subiu ao palco vestindo um colete laranja, que os garis costumam usar no trabalho do dia a dia, permanecendo assim durante seu discurso.