Guerra no Oriente Médio: expectativa de cessar-fogo diminui e Irã poderia atacar Israel

Naquela altura, ao ser perguntado sobre sua relação com Netanyahu, Trump se mostrou "magoado", uma vez que o premiê israelense reconheceu rapidamente a vitória de Biden, telefonando ao então presidente eleito para parabenizá-lo - o que enfureceu Trump. "Dane-se ele", disse Trump sobre Netanyahu, usando um termo mais ofensivo.

Durante três anos, Trump e Netanyahu não se falaram. Em julho deste ano, o premiê israelense voltou a telefonar para o ex-presidente, numa tentativa de quebrar o gelo. No mesmo mês, foi recebido na mansão de Trump em Mar-a-Lago, na Flórida.

Se por um lado a expectativa de Netanyahu é de que Trump não exerça tanta pressão sobre as ações militares de Israel, fontes próximas ao primeiro-ministro israelense revelaram de forma anônima a veículos de imprensa do país que o ex-presidente deixou claro: ele quer que Israel encerre a guerra na Faixa de Gaza quando ele retornar ao cargo, se vencer a eleição, em janeiro do ano que vem. Portanto, a possibilidade de liberdade de ação a Israel implica também na velocidade para dar fim à campanha militar.

Do lado Democrata, se Kamala Harris for eleita, o governo de Netanyahu espera o mesmo tipo de pressão que vem enfrentando: um acordo que encerre a guerra, melhores condições de vida aos palestinos, aumento de ajuda humanitária, e alternativas políticas ao controle do Hamas em Gaza.

"Netanyahu conseguiu lidar com presidentes Democratas sem pagar um preço alto. Na verdade, ele faz campanha com base em sua capacidade de enfrentá-los", disse um membro da oposição israelense ao jornal Times of Israel.

Possibilidade de revide do Irã

Esta é uma situação que tem sido acompanhada de perto pelas autoridades de segurança de Israel. As informações dão conta de que, após os ataques da semana passada ao território iraniano em resposta aos mísseis disparados contra Israel no início de outubro, o líder supremo do país decidiu responder. Isso porque a divulgação dos danos causados pelos israelenses têm levado o aiatolá Ali Khamenei a ser pressionado internamente a reagir.