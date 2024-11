Estados Unidos vão às urnas para eleições mais imprevisíveis da história do país

Em Pittsburgh, a líder democrata terá a companhia da cantora Katy Perry no palco nesta noite. Logo depois, na Filadélfia, Harris encerrá a campanha em um comício com as presenças da apresentadora Oprah Winfrey e da cantora Lady Gaga.

Trump participou de três eventos nesta segunda-feira: um na Carolina do Norte, dois na Pensilvânia, e o quarto e último ocorrerá em Grand Rapids, no Michigan. Neste dia de encerramento de campanha, o argumento do republicano não mudou: combater a imigração, com a promessa de colocar em prática o maior programa de deportação de estrangeiros ilegais nos Estados Unidos.

Ligeira vantagem de Harris

As últimas pesquisas de intenção de votos continuam mostrando uma leve vantagem da vice-presidente sobre seu rival, em uma dinâmica que já dura alguns dias. As mídias americanas deram destaque durante todo o dia à sondagem Marist Poll para a PBS News, segundo a qual Harris tem 51% das intenções de votos e Trump 47%. O jornal New York Times também apresenta uma média de todas as pesquisas em nível nacional, em que a democrata aparece com 49% e o republicano com 48%.

Nas médias dos levantamentos nos Estados-pêndulo, Harris está à frente no Michigan e no Wisconsin por um ponto (49%). Trump lidera na Carolina do Norte, Nevada e na Geórgia por um ponto (49%) e no Arizona por três pontos (50%). Na Pensilvânia, a média das pesquisas do New York Times apresenta empate; ambos com 48%.

Mas, para a professora de Ciência Política da Universidade de Boston, Daniela Melo, as intenções de votos estão tão próximas que é impossível prever qualquer resultado. "Está tudo na margem de erros e pode haver surpresas grandes", avalia. "Quando temos tanta volatilidade, de grupos que sempre votaram à esquerda ou que sempre votaram à direita e que mudam de partido, torna-se muito difícil para os pesquisadores de sondagem", reitera.