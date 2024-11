Cantora britânica Jesuton lança novo single em português que explora vulnerabilidade e resiliência

A cantora e compositora britânica Jesuton, radicada em Portugal, está de volta com um novo projeto musical que promete impactar o público brasileiro. Com o lançamento de "Alerta Vermelho" esta semana, Jesuton dá continuidade à sua jornada artística com seu quarto álbum, intitulado 'HOJE', que será o primeiro em língua portuguesa, com lançamento agendado para março de 2025.

Luciana Quaresma, correspondente da RFI em Lisboa,

"Estou muito feliz de começar este projeto com uma estética e sons bem diferentes de tudo que eu a fiz na minha carreira. A ideia era mesmo mergulhar em 'brasilidades', as coisas que me encantaram ao longo dos anos que morei no Rio de Janeiro, e pessoas com quem tive uma identificação muito forte", diz a cantora.