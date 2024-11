Chefe do governo espanhol anuncia pacote bilionário para ajudar vítimas de inundações em Valência

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta segunda-feira (11) um novo pacote de medidas para ajudar as vítimas das inundações de 29 de outubro na região de Valência, no leste do país. Um valor adicional de quase € 3,8 bilhões (R$ 23 bilhões) foi disponibilizado, além dos € 10,6 bilhões (R$ 65 bilhões) já anunciados anteriormente. Sánchez também disse que não é o momento para o "debate político".

"O governo da Espanha está e vai estar aqui, com todos os recursos necessários e durante o tempo que for necessário", afirmou o primeiro-ministro em uma entrevista coletiva, ao anunciar o plano de ajuda para enfrentar as consequências da catástrofe, que deixou ao menos de 222 mortos, segundo o último balanço.

Pedro Sánchez indicou que as medidas de apoio serão estendidas a mais pessoas e bens, ao mesmo tempo que os agricultores receberão novos auxílios, que devem alcançar € 200 milhões (R$ 1,2 bilhões). Ele comparou este plano ao que foi implantado pelo Estado espanhol para dar suporte à economia durante a pandemia de Covid-19.