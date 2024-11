Colonos israelenses extremistas são alvos de novas sanções da França e da UE

De acordo com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, o principal desafio seria fazer cumprir qualquer acordo de cessar-fogo.

"Acho que há algum progresso", disse Gideon Sa'ar em uma coletiva de imprensa em Jerusalém. "Estamos trabalhando com os americanos nesta questão", acrescentou.

"Estaremos prontos para participar se soubermos, em primeiro lugar, que o Hezbollah não está em nossa fronteira, que está ao norte do rio Litani e que não será capaz de se armar novamente."

Israel deu início a uma grande ofensiva contra o Hezbollah no Líbano desde o final de setembro, bombardeando seus redutos nos subúrbios do sul de Beirute, sul do Líbano e Vale do Bekaa.

O rio Litani passa pelo sul do Líbano, a cerca de 30 km ao norte da fronteira israelense-libanesa. Em Beirute, um funcionário do Hezbollah disse que havia uma intensificação dos esforços diplomáticos, mas que nem a milícia nem o Estado libanês receberam novas propostas.

"Há um grande movimento entre Washington, Moscou, Teerã e várias capitais", disse Mohammad Afif em uma coletiva de imprensa. "Ainda estamos apresentando ideias iniciais e discussões proativas, mas até agora não há nada de concreto", acrescentou.