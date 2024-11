Em visita à França, premiê britânico espera reativar relações com a União Europeia

Trump é ameaça

Essa urgência é ainda maior com a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, o que torna essencial uma frente comum europeia, como lembraram diversos deputados britânicos. Com o retorno do bilionário à Casa Branca, britânicos e franceses têm a mesma opinião: os Estados Unidos não serão mais um parceiro confiável para nenhum país europeu. O objetivo, portanto, é planejar cenários desde já.

Londres e Paris consideram essencial continuar a apoiar a Ucrânia para proteger o continente europeu como um todo. A Europa, há quase três anos, é o principal fornecedor de ajuda à Ucrânia, com €$ 118 bilhões, enquanto os Estados Unidos forneceram € 85 bilhões, conforme o Instituto de Economia Global de Kiel.

Britânicos e franceses temem, portanto, ter de cobrir total ou parcialmente a ajuda americana. Keir Starmer afirmou várias vezes que o compromisso do Reino Unido com a Ucrânia, de uma colaboração de £ 3 bilhões por ano, será mantida, independentemente da abordagem do presidente americano.

No entanto, um recuo dos Estados Unidos, seja financeiro ou militar, será difícil de compensar, dizem os especialistas, especialmente no campo das armas de precisão, como os mísseis táticos. Portanto, é urgente elaborar planos para compartilhar os custos tanto para a Ucrânia quanto para a OTAN, diante de uma Rússia cada vez mais agressiva. O Reino Unido e a União Europeia devem iniciar muito em breve negociações sobre um pacto de segurança pós-Brexit.

Emmanuel Macron e Keir Starmer, por sua vez, reafirmaram "a determinação de apoiar (Kiev) de forma inabalável e pelo tempo necessário". Eles também reiteraram o desejo de "continuar seus esforços junto a todos os parceiros regionais e internacionais" para restaurar a paz no Oriente Médio e manter a cooperação nas "migrações no Canal da Mancha, especialmente no enfrentamento das redes de traficantes de seres humanos", acrescentou o Eliseu.