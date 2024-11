COP-29 começa hoje com financiamento contra crise climática no centro de discussões

A 29ª Conferência das Partes (COP) sobre alterações climáticas começa nesta segunda-feira (11), no Azerbaijão. O financiamento da luta contra as mudanças climáticas será o tema central do evento que dura duas semanas e acontece pela segunda vez consecutiva - após a COP28 nos Emirados Árabes em 2023 - em um dos principais países exportadores de petróleo e gás do mundo.

As delegações de 197 países de todo o mundo vão negociar para chegar a um novo objetivo de ajuda financeira aos países em desenvolvimento. A "Cop das finanças" como vem sendo chamada, contará, no entanto, com poucos chefes de governo e de Estado. O presidente Lula não estará presente, nem o francês Emmanuel Macron e o americano Joe Biden.

A eleição nos Estados Unidos de Donald Trump, negacionista climático assumido, joga um balde de água fria nas negociações em Baku. O novo presidente já planeja sair novamente do Acordo de Paris (que tem como objetivo limitar o aumento das temperaturas a +1,5° em relação ao período pré-industrial) como fez após sua primeira eleição, em 2016, e pode levar com ele outros países como Venezuela e Argentina.