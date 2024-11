França: solo poluído por dejetos da Primeira Guerra Mundial pode levar 700 anos para se recuperar

Logo após o conflito, as autoridades delimitaram "zonas vermelhas". Devido ao perigo, muitas atividades eram proibidas nessas áreas, seja temporária ou permanentemente. Porém, os órgãos do Estado sofreram forte pressão para reduzir a extensão das zonas proibidas. Os agricultores do Pas-de-Calais, no norte, especialmente, estavam impacientes para reabilitar terras particularmente férteis. Nesse departamento, a "zona vermelha" tinha 26.000 hectares no final do conflito, enquanto quatro anos depois restavam apenas 472 hectares.

Pós-guerra mais poluente que a própria guerra

Nunca, na história, um país teve que eliminar em tão pouco tempo uma quantidade tão grande de armamentos. Os altos comandos mantiveram seu poder de fogo, se preparando para uma ofensiva final em meados de 1919. O toque de clarim que soou em 11 de novembro de 1918 pegou todos de surpresa. Campos e fábricas ficaram sobrecarregados com estoques de armamentos, dos quais não havia outra opção a não ser se desfazer. Estima-se que dois milhões de toneladas de munições tenham sido destruídas na França durante o período entre guerras. "A saída do conflito foi mais poluente que a guerra em si", afirma Daniel Hubé. E completa: "A limpeza dos campos de batalha foi paradoxalmente muito poluente."

Inicialmente, os exércitos mobilizaram prisioneiros de guerra para destruir uma grande parte das munições restantes. Essas operações de "explosão", frequentemente realizadas em antigas zonas de combate, devastaram áreas naturais já marcadas por quatro anos de guerra industrial. Outros projéteis, às vezes químicos, foram enterrados no mar ou em lagos. Sobrecarregado, o Estado decidiu, em 1920, delegar a destruição dessas munições a operadores privados. A operação favoreceu o aparecimento de grandes fortunas industriais.

Uma lenta conscientização

Na segunda metade do século XX, o desenvolvimento de diversas atividades de lazer, como a espeleologia e a prática de mergulho, levou à descoberta de muitas munições enterradas ou submersas. As autoridades perceberam a magnitude do problema a partir dos anos 1990. Trabalhos de descontaminação foram iniciados nos locais mais contaminados, como o lago de Gérardmer, nas regiões montanhosas de Vosges, ou o de Bleu d'Avrillé, em Maine-et-Loire.