Kamala Harris faz primeira aparição pública desde derrota nas eleições presidenciais dos EUA

Biden e Kamala, ambos vestidos com roupas escuras, colocaram as mãos sobre seus corações antes de participar de uma cerimônia oficial e depositar coroas de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento destinado aos soldados americanos que morreram, mas não tiveram seus corpos identificados.

A cerimônia é celebrada antes que Biden receba Trump na Casa Branca na próxima quarta-feira.

Balanço da derrota

Os democratas começaram a fazer um balanço interno e um acerto de contas - incluindo acusações públicas - sobre o que causou a derrota de Harris. Alguns apontam para a insistência inicial de Biden em manter sua candidatura aos 81 anos, apesar de ter prometido ser um presidente que serviria de ponte para a próxima geração do partido.

As críticas à própria Kamala foram mais brandas e até Biden a elogiou na última quinta-feira em um discurso televisionado na Casa Branca.

Trump - que foi presidente de 2017 a 2021 - venceu amplamente a eleição presidencial de 5 de novembro, com o voto popular a seu favor, ganhando em todos os sete estados-chave e assumindo o controle do Senado. Ele agora aguarda os resultados finais na Câmara dos Representantes.