"Limpeza étnica" é o termo que descreve o que se passa no norte de Gaza, diz chefe da diplomacia europeia

As palavras "limpeza étnica" cada vez mais são usadas para se referir à situação no norte da Faixa de Gaza, cenário de uma ofensiva israelense, apontou nesta segunda-feira (11) o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell. As tropas israelenses realizam desde 6 de outubro uma ofensiva aérea e terrestre no norte da Faixa de Gaza, com o objetivo - afirmam - de impedir que o Hamas se reagrupe.

"As palavras 'limpeza étnica' são utilizadas cada vez mais para descrever o que acontece no norte de Gaza", declarou Borrell na rede X. "Condeno firmemente os últimos bombardeios israelenses em Jabaliya, na Faixa de Gaza. A realidade cotidiana dos deslocamentos forçados viola o direito internacional", acrescentou.

A Defesa Civil palestina reportou no domingo (10) "pelo menos" 25 mortos, dos quais pelo menos 13 eram menores, em um bombardeio contra uma casa de Jabalyia, no norte do território palestino. Outro bombardeio israelense atingiu uma casa da Cidade de Gaza, também no norte, e deixou cinco mortos, segundo a mesma fonte.