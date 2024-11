Macron confirma presença no jogo França x Israel, que terá segurança reforçada após incidentes em Amsterdã

O presidente Emmanuel Macron confirmou presença no jogo entre França e Israel, que será disputado na próxima quinta-feira (14), no Stade de France, pela Liga das Nações. Considerado de "alto risco" pelas autoridades francesas, o duelo contará com um esquema de segurança "extremamente reforçado".

O jogo vai acontecer uma semana após os incidentes de Amsterdã, na Holanda, envolvendo torcedores do Ajax e torcedores israelenses do Maccabi Tel Aviv, que se envolveram em brigas depois da partida.

Entre os motivos apontados para os atos de violência estão questões ideológicas ligadas ao conflito entre Israel e os palestinos. Vários líderes estrangeiros, incluindo o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, descreveram esses incidentes como "antissemitas".