Míssil lançado por rebeldes houthis do Iêmen provoca incêndio no sudoeste de Jerusalém

No Iêmen, os rebeldes houthis, que controlam grandes áreas do país, integram o chamado "eixo de resistência" de Irã contra Israel, que inclui o movimento islâmico palestino Hamas e o libanês Hezbollah.

Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023, os houthis realizaram vários ataques contra o país e a navios ao largo do Iêmen, em solidariedade aos palestinos, segundo os combatentes.

A "Resistência Islâmica no Iraque", uma coalizão de grupos armados pró-iranianos, também reivindicou a responsabilidade por quatro ataques de drones, realizados na manhã desta segunda-feira contra "alvos estratégicos" no norte e no sul de Israel.

O Exército israelense afirma que "conseguiu interceptar quatro drones que se aproximavam de Israel pelo leste" na noite deste domingo (10). "Dois deles foram interceptados antes de entrar em território israelense", segundo um comunicado divulgado pelas forças israelenses.

Irã pede "fim do genocídio"

Para o Irã, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve "acabar com genocídio" em Gaza, onde Israel está em guerra com o Hamas há mais de um ano. A declaração foi dada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaï, nesta segunda-feira.