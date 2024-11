Olaf Scholz admite se submeter a uma moção de confiança no parlamento alemão até dezembro

Popularidade em queda

A popularidade do governo Scholz tem estado em queda já há algum tempo, essa queda é acompanhada pela ascensão dos conservadores e sobretudo do partido de extrema direita AfD, que tem obtido repetidas vitórias eleitorais em eleições regionais na Alemanha e também nas eleições europeias de junho passado.

De acordo com uma pesquisa divulgada neste domingo, o partido do chefe de governo alemão, o SPD, conseguiria apenas 15% dos votos. Já os conservadores da ex-chanceler Angela Merkel se firmariam como a maior força política no parlamento, com 32%. A legenda de extrema direita AfD ficaria em segundo lugar, com 19%.

Os outros membros da aliança de governo da gestão Scholz também alcançariam números fracos. O Partido Verde conseguiria 10%, enquanto os liberais do FDP, que deixaram agora a coalizão, só obteriam 4%. Esse número não seria suficiente para que a sigla permaneça no Parlamento. Já o partido populista de esquerda BSW teria 7%, segundo a sondagem.

Momento "Kamala Harris"

Apesar do fracasso de sua coalizão de governo e da sua popularidade em queda, Scholz deixou claro na entrevista dada à televisão neste domingo que também tem interesse em que a nova eleição ocorra quanto antes, entre outras coisas, porque ele quer um novo mandato como chefe de governo.