Premiê Shigeru Ishiba é reeleito e vai gerenciar falta de maioria no Parlamento japonês

O primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, foi reeleito nesta segunda-feira (11) para o cargo após um voto do Parlamento, mas em seu novo mandato, estará no comando de um governo minoritário após as eleições legislativas de outubro, que foram desastrosas para sua legenda, o Partido Liberal Democrata (PLD).

Diante do cenário de desacordo entre as siglas, pela primeira vez em 30 anos foi necessário um segundo turno de votação no Parlamento para confirmar a reeleição do premiê. Ishiba recebeu 221 votos a favor, contra 160 para seu rival Yoshihiko Noda, líder da oposição.

No mês passado, o partido de Ishiba perdeu a maioria absoluta na Câmara Baixa ? como é chamada a câmara dos deputados do Japão ? em eleições antecipadas pela primeira vez desde 2012.