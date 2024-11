Sede da COP29, Azerbaijão é acusado por ONGs de perseguir ativistas ligados às causas ambientais

"No período que antecedeu a COP29, muitos ativistas climáticos foram presos. Jornalistas e pesquisadores também foram alvo de perseguição", aponta Mary Lawlor, Relatora Especial da ONU sobre Defensores de Direitos Humanos.

"Para o Azerbaijão, a COP está sendo usada como pretexto para ampliar ainda mais a repressão, em um momento em que o país já está censurando qualquer forma de crítica à política do governo", completa Lawlor.

ONGs como a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e a Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH) pediram ao regime do país que libertasse esses prisioneiros, porém sem sucesso.

Azerbaijão não é exceção

Apesar de chamar atenção por sediar a COP29, o Azerbaijão não é uma exceção no que diz respeito à repressão ao ativismo climático. Em 2023, por exemplo, quase 300 defensores ambientais foram assassinados em todo o mundo. Este número aumenta para 2.100, quando se leva em consideração o período desde a assinatura do Acordo do Clima de Paris, em dezembro de 2015. Os dados são da Rede de Ação Climática.

"Podemos ver que o processo está se deteriorando (...) Sharm el-Sheikh, no Egito, foi uma COP difícil, porque muitos defensores não tinham visto. Em Dubai, no ano passado, estivemos em um país onde não há ambientalistas. Pelo simples fato de que eles estão na prisão ou no exílio no exterior. E o Azerbaijão vai ser o mesmo", analisa Michel Forst, relator especial sobre defensores ambientais. "Recentemente, foi revelado o acordo que rege a segurança nas COPs entre o país anfitrião e as Nações Unidas. Isso nos mostrou até que ponto o discurso será controlado e amordaçado. Em Baku, é proibido dizer uma palavra sobre a situação dos direitos humanos no Azerbaijão".