Trump indica 'czar das fronteiras' como chefe de agência de controle de imigração

Homan foi diretor do departamento de Imigração e Alfândega dos EUA no primeiro mandato de Trump. No novo governo, ele será responsável pela fiscalização das fronteiras com o México e o Canadá pela segurança marítima e aérea relacionada ao controle da migração.

"Conheço Tom há muito tempo e não há ninguém melhor do que ele para monitorar e controlar nossas fronteiras", disse Trump.

Durante sua campanha, Trump atacou os imigrantes ilegais e prometeu restabelecer uma política de separação de famílias na fronteira. "Tenho uma mensagem para os milhões de imigrantes ilegais que Joe Biden deixou entrar em nosso país: é melhor vocês começarem a fazer as malas agora"", declarou Homan durante a Convenção Nacional Republicana em julho.

Quase 4.000 crianças migrantes foram separadas de seus pais e colocadas em detenção durante o primeiro mandato de Trump.

Nova embaixadora dos EUA na ONU

Trump também anunciou neste domingo a nomeação da congressista republicana Elise Stefanik como embaixadora dos EUA nas Nações Unidas. "Tenho a honra de nomear Stefanik para servir em meu governo como embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, disse Trump em um comunicado ao jornal New York Post.