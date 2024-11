Ucrânia emite alerta para ataques aéreos da Rússia, que desmente conversa entre Putin e Trump

O vilarejo está localizado a cinco quilômetros de Kurakhov, uma cidade industrial que tinha quase 18.000 habitantes antes do conflito e abriga um grande depósito de lítio.

Putin assinou um acordo de defesa mútua com a Coreia do Norte, cujos soldados estão, de acordo com Kiev e Washington, prontos para se juntar aos russos que combatem as forças ucranianas. O acordo foi concluído durante uma visita de Putin a Pyongyang, em junho, e prevê uma "assistência militar imediata" recíproca no caso de um ataque a um dos países. O acordo formaliza meses de cooperação de segurança entre os dois países, aliados comunistas durante a Guerra Fria.

Com base em informações de inteligência, a Coreia do Sul, as autoridades ucranianas e países ocidentais afirmam que a Coreia do Norte enviou cerca de 10.000 soldados para a Rússia para lutar na Ucrânia .

Com informações da AFP