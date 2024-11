Le Parisien diz que o Brasil é "incapaz" de comprovar a qualidade da carne exportada para a UE

"O Brasil é incapaz de comprovar a qualidade da carne que produz", afirma o Le Parisien. "Você não sabe o que é o estradiol, mas poderá encontrá-lo em sua lasanha ou na carne moída", explica o diário aos seus leitores. Esse hormônio do crescimento é utilizado em certas fazendas de gado brasileiras para que os animais ganhem peso muscular mais rápido", diz a reportagem. Desde 1998, o uso do estradiol 17-ß foi completamente proibido no mercado europeu.

De acordo com o Le Parisien, o comitê científico francês de medidas veterinárias indica que o estradiol deve ser considerado como um hormônio cancerígeno por causar o aparecimento de tumores e promover o desenvolvimento deles. "As vacas brasileiras não chegarão mais em solo europeu, mas e os bois que utilizam outros produtos anabolizantes?", questiona o jornal.

Procurado pelo Le Parisien para avaliar os riscos, o eurodeputado francês Pascal Canfin afirma que a rastreabilidade dos bois brasileiros provavelmente não está garantida. "Nada está planejado, no momento, para controlar a presença dessas substâncias. Eu vou atuar para mudar isso. As vacas brasileiras só voltarão para a Europa quando pudermos garantir que não estejam mais dopadas com hormônios", disse o parlamentar europeu.

O acordo que está sendo negociado prevê que a União Europeia vai liberar 99% das importações agrícolas do Mercosul. A carne bovina deverá respeitar uma cota de 99.000 toneladas nos primeiros seis anos, com uma taxa aduaneira de 7,5% na entrada no bloco europeu.