Rei Felipe VI volta a visitar região afetada por chuvas e enchentes na Espanha

A sociedade espanhola tem demonstrado insatisfação com a gestão pública desta tragédia. Há queixas sobre a demora na reação da gestão de Carlos Mazón, governante da Comunidade Valenciana.

O governo de Mazón enviou um alerta para os celulares de quem estava na comunidade valenciana depois das 20h da terça-feira, 29 de outubro, dia de chuvas e inundações mais graves.

No entanto, a essa hora, já havia municípios em situação extremamente crítica. Anteriormente, a Agência Estatal de Meteorologia da Espanha, a AEMET, tinha enviado diversos avisos dizendo que a previsão para essa região era alarmante. Os alertas, no entanto, não foram repassados pelo governo regional à população antes do colapso de muitas das áreas afetadas.

Por outro lado, há quem critique o tempo de reação e a atuação do primeiro-ministro, Pedro Sanchéz diante da tragédia, atribuindo ao governo central a culpa pela gestão lenta de um desastre de grandes proporções.

No último sábado, cerca de 130 mil pessoas, de acordo com números oficiais, participaram de uma manifestação na cidade de Valência. O ato, convocado por mais de 40 entidades da sociedade civil, tinha como foco pedir a demissão de Carlos Mazón, enquanto alguns acusavam a administração pública de assassinato.

"As suas mãos não estão manchadas de barro, mas sim de sangue" era uma das frases que podiam ser vistas nos cartazes levantados por manifestantes. Na ocasião, participantes do ato leram um manifesto no qual também criticaram o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, que, segundo eles, deveria ter exercido pressão imediata e vigorosa sobre o governo valenciano. Também houve atos em Madri, Alicante e Elche para pedir a responsabilização política pelo desastre.