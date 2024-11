Reunidos em Paris, Macron e o secretário-geral da Otan pedem manutenção do apoio militar à Ucrânia

O presidente francês Emmanuel Macron se reuniu nesta terça-feira (12) no Palácio do Eliseu, em Paris, com o novo secretário-geral da Otan, o holandês Mark Rutte. Na pauta, entre outros assuntos, o eventual desengajamento dos Estados Unidos dentro da Otan durante o futuro governo de Donald Trump, já que a eleição do republicano lança dúvidas sobre a continuação da ajuda americana a Kiev.

O encontro de Rutte e Macron acontece no contexto em que a Coreia do Norte ratificou um tratado histórico de defesa mútua com a Rússia, em caso de ataque, tornando-se um dos principais apoiadores da ofensiva da Rússia na Ucrânia.

Em Paris, o novo secretário-geral da Otan, Mark Rutte, apelou ao Ocidente para "fazer mais do que apenas permitir que a Ucrânia lute", em meio a ameaças de fim do apoio americano a Kiev, após a reeleição de Donald Trump. O presidente eleito dos Estados Unidos volta para a Casa Branca em 20 de janeiro de 2025. Na semana passada, Trump lembrou que não havia sido eleito para fazer a guerra, mas sim a paz. Ele prometeu durante a campanha eleitoral acabar com a guerra na Ucrânia dentro de 24 horas, mas sem dizer como.