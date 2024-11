Vínculo de autor de ataque "frustrado" em Brasília a partido de Bolsonaro é destaque na imprensa francesa

Tem malucos em todos os lugares, em todos os espectros políticos, torcedores de todos os times, de todas as crenças e religiões. Tem de todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os sexos, de todas as nacionalidades, de todos os gostos. Tem maluco que prefere facas, tem... ? Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) November 14, 2024

O site do jornal Le Parisien lembra que o inquérito da Polícia Federal sobre o incidente será enviado a Alexandre de Moraes, descrito como "um poderoso juiz da Suprema Corte". A matéria menciona uma suposta tentativa de "golpe de Estado" que remete ao ataque do Capitólio por apoiadores de Donald Trump em 6 de janeiro de 2021, em Washington.

Já o site do jornal francês Le Monde afirma que a tentativa frustrada de atentado mirando em uma grande institituição da democracia brasileira "desperta as lembranças dos distúrbios da extrema direita contra as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário na mesma praça da capital brasileira em janeiro de 2023".

O diário reproduz as declarações à imprensa brasileira da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Segundo ela, houve primeiro a explosão em um carro que pertencia a Francisco Wanderley Luiz e depois a tentativa de invasão da sede do Supremo Tribunal Federal (STF), com o "suicídio" do autor do ataque, classificado por ela de "lobo solitário".

A poucos dias do G20

A imprensa francesa lembra em peso que as violências ocorrem a poucos dias do início da cúpula do G20, no Rio de Janeiro e da visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping a Brasília. O site do jornal Libération descreve o contexto como "particularmente forte", mas destaca que o presidente Lula não estava na sede do governo no momento das explosões.