Reinauguração do Museu de Arte Urbana de Belém marca contagem regressiva para a COP30

Nascida e criada em Belém, hoje a artista de 39 anos está baseada em Dijon, na França, onde vive há seis. Seu painel no Maub é imenso: tem 1.200 metros quadrados. Ela trabalhou por dias debruçada em andaimes. Era pequena no meio de tantas cores. Reproduz personagens com a cabeça de animais amazônicos com risco de extinção: o gato maracajá, o gavião real, imenso do tamanho de uma pessoa, e o macaco-prego. Eles chamam o público para a dança, uma espécie de rito do apagamento do fogo - uma conexão com o que se perdeu.

"Para os meus murais, eu gosto muito de levar uma temática onírica amazônica, onde trabalho com estéticas um pouco surreais e também o feminismo amazônico, através das formas, dos tecidos, de nuances. Eu trago essa discussão do feminino, assim como a questão do simbolismo amazônico, com essas referências do nosso sincretismo religioso. O misticismo é muito atrelado nos meus murais", explica.

Aos 14 anos, ela entendeu o que queria: ser artista e trabalhar com grafite. "Lembro que eu via muita arte dentro de um museu, de instituições. E quando eu vi pela primeira vez uma revista de grafite, me inspirou muito o dinamismo que a gente vê dentro dessa cultura urbana, que é essa aproximação com o público. Quando tive contato com essa revista, meio que virou a chave. Eu falei: quero fazer isso", conta. "A partir daí surgiu essa busca independente", afirma.

A história de Drika com a França começou com um convite por intermédio da Aliança Francesa, depois de participar de projetos dentro e fora do Brasil. Aos poucos, ela foi se conectando com o país, e conheceu seu futuro marido.

Drika participou do Le Lab14, que ocupou as paredes de cada um dos andares do prédio do correio em Montparnasse, em Paris. O velho edifício foi transformado em galeria e residência de artistas, coberto de grafites, colagens e fotos.

Com a agenda cheia, Drika hoje tenta organizar seu tempo. Ela está prestes a coordenar um grande projeto de cultura urbana pelos próximos quatro anos em Chalons-sur-Saône, na região francesa da Borgonha. Mas as raízes também falam alto. A artista tem passado de três a quatro meses por ano em Belém. É onde se reconecta.