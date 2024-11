EUA vão fornecer minas terrestres para defesa ucraniana; Rússia acusa americanos por escalada no conflito

Moscou já reagiu acusando os americanos de quererem prolongar a guerra, armando ainda mais os ucranianos. A Rússia acusa os Estados Unidos de fazerem tudo para "prolongar a guerra" na Ucrânia, com o fornecimento contínuo de armas ao Exército de Kiev. Esta reação do porta-voz do Kremlin aconteceu pouco depois de o governo americano anunciar o envio de "minas terrestres, equipadas com dispositivos de autodestruição ou autodesativação" para fortalecer a defesa ucraniana contra o avanço das tropas russas no leste do país.

A organização antiminas ICBL - vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 1997 - também condenou a decisão americana, avaliada como "desastrosa" e pediu à Ucrânia para não usar este tipo de arma.

A Ucrânia já utilizou minas terrestres, mas isso não impediu o exército russo de invadir parte do seu território, há quase três anos. Acima de tudo, são os civis que continuam a ser as primeiras vítimas. Minas e explosivos de guerra mataram ou feriram pelo menos 5.700 pessoas no ano passado, segundo o Landmine Monitor, 84% delas eram civis.

Putin promete retaliação

Na terça-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, prometeu retaliar o bombardeio ucraniano na região fronteiriça de Briansk, no qual Kiev usou pela primeira vez mísseis americanos de longo alcance, capazes de atingir um alvo a 300 km de distância. Putin assinou um decreto para facilitar o uso de armas nucleares, se necessário.

Nesta manhã, a Rússia afirma ter abatido nas últimas horas 50 drones ucranianos que visaram alvos em várias regiões russas, sem causar vítimas.