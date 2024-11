Familiares e ex-companheiros da banda One Direction acompanham enterro de Liam Payne na Inglaterra

Atrás do cortejo fúnebre estavam os pais do músico, inconsoláveis, neste funeral privado em que também estiveram presentes as suas duas irmãs, a ex-companheira de Liam Payne, a cantora do Girls Aloud, Cheryl Tweedy, seu filho de nove anos, Bear, e a última namorada de Payne, a influenciadora americana Kate Cassidy.

Uma dezena de fãs, atrás de um cordão de segurança, também compareceram. O funeral, que havia sido mantido em segredo pela família, foi anunciado pouco antes por alguns veículos de comunicação britânicos.

"Como a morte dele foi tão pública, acho que é bom ter o funeral privado", disse uma das pessoas presentes, Sheila Morris, de 65 anos, de Amersham.

Payne foi encontrado morto no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do Hotel Casa Sur, na capital argentina. A morte precoce gerou uma onda de mensagens de condolências que vieram de familiares, ex-colegas da banda e fãs. Milhares de pessoas se reuniram em cidades ao redor do mundo para prestar homenagens a ele.

Pelo menos 1.000 pessoas se reuniram, no dia 20 de outubro, no centro de Londres, em frente à estátua de Peter Pan, no Hyde Park, diante da qual colocaram flores, cartas, balões e fotos em homenagem ao jovem artista britânico.

Liam Payne ficou conhecido no One Direction, banda formada em 2010 em um programa de talentos de sucesso no Reino Unido chamado "The X Factor".