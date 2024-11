'Eles são burros': em visita ao Rio, Macron cria polêmica com comentário sobre haitianos

O presidente francês Emmanuel Macron continua a sua viagem pela América Latina à margem do encontro do G20. Ele está no Chile, depois de passar pela Argentina e pelo Brasil. O chefe de Estado tem um discurso previsto nesta quinta-feira (21) em Valparaíso, perante o Congresso chileno, mas são algumas frases curtas e espontâneas, ditas nas ruas do Rio de Janeiro, que estão criando polêmica.

Em uma visita ao Cais do Valongo, sítio arqueológico da zona portuária da cidade que guarda os vestígios da chegada de escravos na América, Emmanuel Macron foi interpelado na rua, quando estava ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Em um vídeo de 20 segundos é possível ver o presidente com as mangas da camisa arregaçadas, respondendo a uma pessoa que passava, sobre a política haitiana. O comentário de Emmanuel Macron sobre a demissão do primeiro-ministro do país causou controvérsia.