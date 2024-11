Em meio à crise política, França enfrenta degradação econômica e mobilização de trabalhadores

Nesta quinta-feira, os agricultores continuam pelo quarto dia consecutivo com bloqueios a estradas. Membros do sindicato Coordenação Rural impedem novamente o acesso ao sexto maior porto da França, em Bordeaux (oeste), para aumentar a pressão contra a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Com pneus e tratores, eles fecharam o acesso a um depósito de petróleo, o que gerou uma longa fila de caminhões.

Os agricultores também exigem do governo soluções estruturais para a profissão, como aumentos de salários e uma redução das normas de qualidade que são acrescentadas pela legislação francesa às diretrizes da União Europeia, o que torna os produtos franceses mais caros e menos competitivos.

Ministro da Economia critica aumento de impostos

Em meio a essa mobilização, o governo francês tenta adotar um orçamento para 2025, que sofre ataques de todos os partidos.

Em entrevista ao Le Parisien, o ministro da Economia, Antoine Armand, do partido do presidente Emmanuel Macron, diz ser contra a proposta do primeiro-ministro de acabar com medidas de isenção fiscal concedidas às empresas, com o objetivo de recuperar € 4 bilhões aos cofres públicos. Ele considera que as empresas não devem ser a única variável de ajuste no orçamento, para reduzir o déficit.

Segundo Armand, "não é elevando os impostos das empresas e aumentando o custo do trabalho que o governo irá conseguir estimular o crescimento da economia e criar empregos". Na avaliação do ministro, não é possível aumentar a tributação de pequenas e médias empresas (TPE e PME) num país que já tem o nível de despesas públicas mais elevado da zona do euro. "Já somos o país que mais tributa a economia, que gasta em excesso e não trabalha o suficiente. A resposta deve ser trabalhar mais e não o contrário", afirma. "Tenhamos a coragem de fazer economias", diz Armand, em mensagem endereçada ao primeiro-ministro Barnier.