Após dificuldades em negociações de Baku, Marina Silva faz apelo à solidariedade entre países para COP30

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva disse que a 30° Conferência do Clima da ONU, a COP30, que será realizada em 2025, em Belém, no Brasil, deve ser um exemplo de cooperação reforçada e fez um apelo à solidariedade entre países, durante a sessão plenária de encerramento da COP29, em Baku, no Azerbaijão, neste sábado (23). O último dia da conferência foi marcado pelo abandono das negociações pelos representantes do grupo dos países menos desenvolvidos e da Aliança de Pequenos Estados Insulares, pela falta de consenso e por denúncias envolvendo a Arábia Saudita.

Depois das dificuldades das negociações pelo financiamento do clima em Baku, as expectativas se voltam para Belém. "É com grande senso de responsabilidade e ciente do enorme desafio coletivo que nos está sendo entregue que o Brasil recebe do Azerbaijão a presidência designada da Conferência das Partes", reconheceu a ministra. "Sabemos como chegamos até aqui e sabemos os desafios que estão postos aqui para cada um de nós", disse.

Marina Silva afirmou que o objetivo central do Brasil é de apresentar, até a COP30, NDCs (contribuições nacionalmente determinadas) suficientemente ambiciosas para alcançar a "missão 1.5", o conjunto de medidas necessárias para manter o aquecimento global abaixo de 1,5°C.