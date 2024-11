Fred Martins e Marcos Suzano unem talentos em 'Barbarizando Geral', um álbum de 'samba de resistência'

Samba com Temáticas Relevantes

O álbum reflete a conexão cultural entre Brasil e Europa, e foi gravado simultaneamente em Lisboa e no Rio de Janeiro. Martins e Suzano abordam temas relevantes como desigualdade social, autoritarismo e destruição ambiental. O trabalho surge da inquietação dos artistas diante do crescimento de um discurso ultraconservador que, segundo eles, promove o ódio e a violência na sociedade. "Eu vivi parte da ditadura brasileira e lembro muito bem do clima de autoritarismo. Assistir a este retrocesso é muito triste e inquietante. Este disco vem desse sentimento de tristeza e revolta", desabafa Suzano.

A obra provoca reflexão sobre as questões mais prementes da atualidade, trazendo uma fusão rica de ritmos afro-brasileiros e uma crítica contundente à realidade social contemporânea.

Martins destaca ainda o impacto da religiosidade fundamentalista no Brasil, que tem efeito drástico na vida cotidiana. "Trabalhar o disco em forma de samba não foi uma escolha consciente, mas o samba é nossa maior afirmação da base afro-brasileira. É uma resposta potente à opressão que nosso povo vive", acrescenta.

Ritmos afro-brasileiros e crítica social

"Barbarizando Geral" mescla samba com críticas contundentes, destacando a importância do samba como forma de resistência cultural. Dentre as faixas do álbum, destacam-se "Barbarizando Geral", "Senzala", "Madame Maldade" e "O Rancho da Seita Suicida", que criticam a negação da ciência e os perigos da desinformação. Uma das colaborações mais notáveis é "Além do qualquer", que mistura samba e tango, clamando por um mundo onde a arte e a justiça prevaleçam. O álbum também inclui o samba-de-breque "Ahmed", que oferece uma crítica bem-humorada sobre fake news envolvendo Chico Buarque, evidenciando a capacidade dos artistas de tratar tópicos sérios de forma leve e irônica.