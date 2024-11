Milhares se manifestam na França para exigir ações contra violência feita às mulheres

As manifestações deste sábado (23), que reuniram milhares de pessoas em várias cidades do país, foram convocadas por 400 organizações, além de personalidades da música e do cinema. As principais organizações sindicais francesas também aderiram.

Em novembro de 2017, Emmanuel Macron fez da igualdade entre mulheres e homens uma "grande causa" de seu primeiro mandato de cinco anos. À época, foi criado um número de emergência, 3919, para as mulheres vítimas de violência e pessoas próximas a elas, e outras medidas para afastar os agressores, como o uso de braceletes eletrônicos.

As medidas foram bem acolhidas pelas associações que, no entanto, as consideram insuficientes. "Hoje estamos muito preocupadas com o financiamento das associações", afirma Sarah Durocher, presidente da associação feminista Planning familial, que tem como objetivo a educação sexual, a luta pelo direito à contracepção e ao aborto.