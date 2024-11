Sabotagem? Navio chinês causa reviravolta no caso de cabos submarinos rompidos

Ministro da Defesa alemão tem pressa

De momento, nada incrimina formalmente o Yi Peng 3. "Sabemos simplesmente que os cabos submarinos de fibra óptica C-Lion1 [entre a Finlândia e a Alemanha] e BCS [entre a Suécia e a Lituânia] foram danificados, mas não se sabe por quem, nem por quê", resume Christian Bueger.

A trajetória do cargueiro Yi Peng 3 intriga as autoridades porque seguiu com precisão a rota do cabo C-Lion1 e o navio estava muito próximo do local onde o cabo BCS foi danificado, no momento do incidente.

Na terça-feira (19), o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, se apressou em apontar um provável ato de sabotagem, sugerindo que a Rússia era o suspeito número 1. Mas ele não forneceu nenhuma prova, e esta suposição acelerada pode "parecer surpreendente porque limita seriamente o espaço de manobra para uma resposta diplomática", analisa Christian Bueger.

Na verdade, uma vez que um navio chinês aparece como suspeito real, as acusações de Boris Pistorius "equivalem potencialmente a acusar a China de sabotar a infra-estrutura alemã", diz Bueger.

Construído em 2001, o navio Yi Peng 3, foi adquirido em 2016 pela Ningbo Yipeng Shipping Co, uma empresa de navegação chinesa que possui apenas um outro navio, segundo o Financial Times. Contactado pelo jornal britânico, um gestor da empresa chinesa afirmou simplesmente que as autoridades chinesas lhe ordenaram que "cooperasse com os investigadores".